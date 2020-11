2.11. 17:25: Nach Lufthansa und TUI steckt der nächste Reise-Konzern in Finanznot: Steuerzahler muss mit dreistelligem Millionenbetrag einspringenNach Lufthansa und TUI braucht nun Europas drittgrößter Reisekonzern Finanzhilfe vom Staat: FTI. Es geht um mehrere Hundert Millionen Euro.>> Artikel lesen 2.11. 17:03: Insider-Angriff mit Erpressermails und Spam-Anrufen: Daten von 31.000 Scalable-Kunden waren über sechs Monate ungeschütztFintech Scalable gerät in Erklärungsnöte: Der Insider-Angriff auf die sensiblen Daten von 31.000 Kunden fing schon vor sechs Monaten an.>> Artikel lesen 2.11. 16:06: Ein 28-Jähriger kauft Lagerware billig ein und verkauft sie über Amazon - nun ist er Umsatz-Millionär und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...