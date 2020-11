DGAP-Ad-hoc: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Rechtssache

bet-at-home.com AG: bet-at-home erhält bundesweite Sportwettenkonzession für Deutschland



02.11.2020 / 20:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Regierungspräsidium in Darmstadt hat am 02. November 2020 dem Antrag der bet-at-home.com Internet Ltd. auf eine bundesweite Konzession für Sportwetten in Deutschland stattgegeben. Wesentliche Lizenzbedingungen: Monatliches Einsatzlimit von 1.000 Euro pro Kunde, das auf 10.000 Euro sowie bei einer limitierten Kundenanzahl auf 30.000 € erhöht werden kann, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind und bestimmte Verlustgrenzen eingehalten werden

Ein mit der Behörde abgestimmtes Wettprogramm - Verbot von Ereigniswetten

Vorläufige Einzahlungslimits bis zum Abschluss der Kundenverifizierungsprozesse

Anschluss an Datenbanken (zentrale Spielersperrdatenbank, Safe Server)

Aufnahme bestimmter Spielerschutzanforderungen durch den Konzessionsinhaber

"Wir begrüßen es sehr, dass bet-at-home nunmehr zu den Konzessionsinhabern in Deutschland zählt", so Franz Ömer, Vorstand der bet-at-home.com AG.

Über bet-at-home.com: Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit 5,3 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30.06.2020 trugen 288 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.



Kontakt: Mag. Klaus Fahrnberger

Head of Investor Relations

+49 211 179 34 770

ir@bet-at-home.com

www.bet-at-home.ag 02.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de