Die Devisenstrategen der UOB Group stellten fest, dass die Aufwärtstendenz im USD/CNH an Schwung verlieren könnte, wenn in den nächsten Wochen 6,6750 unterschritten wird. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Am vergangenen Freitag fiel der USD bis auf ein Tief von 6,6770, bevor er überwiegend seitwärts gehandelt wurde und den Tag etwas niedriger bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...