In Wien kam es am Abend zu einem Anschlag in unmittelbarer Nähe der Wiener Hauptsynagoge in der Seitenstettengasse. Es kam zu längeren Schusswechseln, bei denen ein Polizist schwer verletzt wurde, er schwebt in Lebensgefahr. Augenzeugen sprechen von bis zu 50 Schüssen. Diese Meldung erscheint gesichert; unbestätigte Berichte sprechen von bis zu sieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...