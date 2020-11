Düsseldorf (ots) - Nach Solingen prüft auch Krefeld, wegen der steigenden Infektionszahlen einen Teil der Schüler wieder daheim zu unterrichten. Die Stadt denke mit den Schulleitern darüber nach, die Klassen aufzuteilen und teils zu Hause und teils in der Schule zu unterrichten, hieß es in der Krefelder Stadtverwaltung auf Anfrage der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag).

Das NRW-Schulministerium bekräftigte hingegen, es werde geprüft, ob ein solches Wechselmodell rechtmäßig und angemessen sei. Eine Entscheidung solle vor Mittwoch fallen. Zum Stichtag 28. Oktober 2020 fand neuen Zahlen des Schulministeriums zufolge an 98,4 Prozent aller Schulen (4.303 Schulen) regulärer Präsenzunterricht statt. Keine Schule sei vollständig geschlossen, an 1,6 Prozent der Schulen (68) gebe es Teilschließungen. Zehn Prozent der befragten Schulen machten zum Infektionsgeschehen keine Angaben.



