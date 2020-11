Die Syngenta Group Co., Ltd. hat am 30. Oktober erstmalig die Zahlen des dritten Quartals seit Gründung der Gesellschaft im Juni 2020 bekannt gegeben. Die Gruppe konnte den Umsatz auf 5,4 Mrd. USD steigern, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 5 Prozent bedeutet. Das entspricht einem Wachstum von 15 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Foto © Syngenta Group Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...