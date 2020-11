ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Merkels erneutem Corona-Auftritt

Vor uns liegt ein trüber November und leider auch die Ungewissheit, wie es im Dezember weitergehen soll. Bei der Bekämpfung der Pandemie droht deswegen nun eine neue Gefahr. Nicht mehr nur Corona-Leugner, sondern auch Corona-Erschöpfte könnten das Durchhalten erschweren. Die Maske kann nicht nur aus Trotz unter der Nase baumeln, sondern auch aus Resignation. Ermuntern, erklären, anfeuern wird daher in den kommenden Wintermonaten mindestens so wichtig sein wie Abstand, Hygiene, Atemschutz und Lüften. Merkels großer Presseauftritt am Montag wird nicht der letzte dieser Art gewesen sein.