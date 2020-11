LUKB-Strategie 2021 bis 2025 im Zeichen von Wachstum und Effizienz für mehr Kundennutzen

Erfolgreicher Abschluss der Strategieperiode 2016 bis 2020 bereits jetzt absehbar

Strategie «LUKB25» mit den Kernthemen Wachstum und Effizienz für mehr Kundennutzen

Ziel für den kumulierten Unternehmensgewinn 2021 bis 2025: 1'025 bis 1'100 Millionen Franken

Strategische Beteiligung der LUKB von 30 % an der Fundamenta Group Holding AG in Zug

Luzern, 03. November 2020 - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat im Rahmen ihrer periodisch durchgeführten Strategieüberprüfung die Stossrichtungen und Ziele für die Jahre 2020 bis 2025 festgelegt. Die Strategie mit dem Titel «LUKB25» konzentriert sich auf die zwei Kernthemen Wachstum und Effizienz. Dabei wird sich die LUKB - immer mit Blick auf den Kundennutzen - weiterentwickeln und transformieren. Wie bei den vergangenen Strategie-perioden publiziert die LUKB auch diesmal die finanziellen Strategieziele. Sie will in der Periode 2021 bis 2025 einen kumulierten Unternehmensgewinn zwischen 1'025 und 1'100 Millionen Franken erzielen, dies bei einer Cost-Income-Ratio von unverändert maximal 50 %. Die LUKB legt weiterhin den Fokus auf eine starke Eigenmittelbasis und strebt unverändert eine Gesamtkapital-Ratio zwischen 14 % und 18 % an (davon CET1-Ratio für hartes Eigen-kapital von mindestens 11 %). Für die Stossrichtung «Immobilien und Wohnen» hat die LUKB einen ersten Umsetzungsschritt realisiert: Sie hat per 2. November 2020 eine 30 %-Beteiligung an der Fundamenta Holding Group (FGH) in Zug erworben und will zusammen mit der FGH ihr Angebot für professionelle Immobilien-Investoren gezielt weiterentwickeln.

«Es freut mich, dass ich bereits einige Wochen vor dem Ende unserer Strategieperiode 2016 bis 2020 mitteilen darf, dass unsere Bank alle finanziellen Strategieziele erreicht und zum Teil sogar übertroffen hat. So beläuft sich der kumulierte Unternehmensgewinn seit 2016 nach dem 3. Quartal 2020 bereits auf 949 Millionen Franken, dies bei einer Zielsetzung bis Ende Jahr von 950 Millionen Franken», fasste Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter die Ausgangslage der LUKB für die neue Strategieperiode bis 2025 zusammen und ergänzte: «Wir können die Strategieperiode 2021 bis 2025 aus einer Position der Stärke angehen.» Für die kommenden Jahre nannte Doris Russi Schurter fünf Herausforderungen für die LUKB: «Es gilt, das bisherige Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, die Schnittstelle zu den Kundinnen und Kunden auszubauen, die Ertragsbasis im Umfeld von Negativzinsen zu verbreitern, die digitale Transformation voranzutreiben und der hohen Veränderungsgeschwindigkeit mit einem überlegten Mix aus Solidität und Flexibilität zu begegnen.» Russi Schurter weiter: «Als Antwort auf diese Herausforderungen haben sich für uns noch stärker als bisher die zwei strategischen Kernthemen Wachstum und Effizienz bestätigt. Wir werden uns - immer mit Blick auf den Kundennutzen - in wesentlichen Teilen transformieren. Die LUKB im Jahr 2025 wird anders sein als die heutige LUKB.»

Wachstum durch Verbreiterung der Ertragsbasis

LUKB-CEO Daniel Salzmann zeigte an der Medienorientierung auf, wie die LUKB ihre strategischen Ambitionen umsetzt: «Wir arbeiten schon seit längerer Zeit intensiv an der Verbreiterung unserer Ertragsbasis und haben gleichzeitig einen starken Fokus auf die effiziente Leistungserbringung. Insofern sind bei uns die strategischen Themen Wachstum und Effizienz bereits sehr präsent und breit verankert.» Gemäss Salzmann wird die LUKB ihren Kunden unverändert einfach verständliche Dienstleistungen anbieten und ihnen die Wahlfreiheit geben, ob sie persönlich oder über digitale Kanäle mit der Bank interagieren möchten. «Neue Beratungsleistungen werden ebenso zur angestrebten Ertragsverbreiterung beitragen wie verstärkte überregionale Aktivitäten im Private Banking und im Firmenkundengeschäft», so Salzmann weiter. Er ist zudem überzeugt, dass sich die LUKB dank ihrem eigenen Asset Management, ihren eigenen Strukturierten Produkten und ihren übrigen ausgebauten Handelsaktivitäten Wettbewerbsvorteile erarbeiten kann.

Effizienz durch digitale Arbeitsweise

«Effizienter werden, indem wir die Möglichkeiten der Digitalisierung bestmöglich nutzen», so umschreibt Salzmann das zweite Kernthema von «LUKB25». Konkret strebt die LUKB unter anderem an, die eigene Kundenberatung administrativ zu entlasten und die internen Prozesse zu verschlanken. Weitere Ausbaupläne hat die LUKB gemäss Salzmann beim Online-Angebot (insbesondere beim Mobile Banking), was letztlich auch zu mehr Komfort für die Kunden und für stärkere Kundenbindung sorgen wird. Ausserdem plant die LUKB, ihr Multikanalmanagement durch Data Analytics zu unterstützen. Salzmann legt ausserdem Wert darauf, die Kostendisziplin der LUKB unverändert hoch zu halten.

Vier Geschäftsfelder als strategische Stossrichtungen

Der LUKB-CEO nannte vier konkrete Geschäftsfelder, in denen die LUKB in den kommenden fünf Jahren Wachstum und Effizienzsteigerungen anstrebt.

Im Anlage- und Vorsorgegeschäft: Salzmann: «Dieses Geschäftsfeld wird vor dem Hintergrund der Negativzinsen, der demografischen Entwicklung und der Situation bei den Sozialversicherungen markant an Bedeutung gewinnen.»

Salzmann: «Dieses Geschäftsfeld wird vor dem Hintergrund der Negativzinsen, der demografischen Entwicklung und der Situation bei den Sozialversicherungen markant an Bedeutung gewinnen.» Beim Thema Immobilien und Wohnen: «Hier entwickeln wir unsere breit anerkannte Kompetenz in den Bereichen Immobilien und Wohneigentum gezielt weiter, unter anderem auch mit Blick auf den enormen Investitionsbedarf, der sich aus den laufend schärferen Vorgaben für die Energieeffizienz von Wohnhäusern ergibt. Mit dem in der letzten Strategieperiode neu geschaffenen Leistungspaket 'Immobilienbank' haben wir uns innert kurzer Zeit einen Namen in der Deutschschweiz und bei Immobilieninvestoren geschaffen», so Salzmann.

«Hier entwickeln wir unsere breit anerkannte Kompetenz in den Bereichen Immobilien und Wohneigentum gezielt weiter, unter anderem auch mit Blick auf den enormen Investitionsbedarf, der sich aus den laufend schärferen Vorgaben für die Energieeffizienz von Wohnhäusern ergibt. Mit dem in der letzten Strategieperiode neu geschaffenen Leistungspaket 'Immobilienbank' haben wir uns innert kurzer Zeit einen Namen in der Deutschschweiz und bei Immobilieninvestoren geschaffen», so Salzmann. Bei Geschäftskunden : Die LUKB plant, ihre langjährige Kompetenz als KMU- und Unternehmerbank weiter auszubauen.

: Die LUKB plant, ihre langjährige Kompetenz als KMU- und Unternehmerbank weiter auszubauen. Im Emissions- und Handelsgeschäft: Hier hat die LUKB gemäss Salzmann mit dem Start ihres Kompetenzzentrums für Strukturierte Produkte vor zwei Jahren und dem Ausbau ihrer übrigen Handelsaktivitäten bewiesen, dass auch eine mittelgrosse Bank wie die LUKB in diesem Geschäftsfeld Akzente setzen kann.



Wachstumschancen in der Deutschschweiz wahrnehmen

Im Retailgeschäft konzentriert sich die LUKB laut CEO Daniel Salzmann unverändert auf den Wirtschaftsraum Luzern. Bei allen anderen Geschäftsfeldern wird die LUKB wie bisher auch Wachstumschancen in der Deutschschweiz (vermögende Privatpersonen, Geschäftskunden, Immobilienkunden) bzw. in der ganzen Schweiz (Emissions- und Handelsgeschäft) wahrnehmen.

30 %-Beteiligung an der Fundamenta Holding AG

Daniel Salzmann konnte an der Medienorientierung für die Stossrichtung «Immobilien und Wohnen» bereits einen ersten Umsetzungsschritt bekanntgeben: Die LUKB hat per 2. November 2020 eine 30 %-Beteiligung an der Fundamenta Holding Group (FGH) in Zug erworben. Es ist vorgesehen, dass ein Vertreter der LUKB Einsitz in den VR der FGH nimmt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die FGH wurde 2006 gegründet und ist mittlerweile ein auf dem Markt bestens etablierter, unabhängiger Immobilien Asset Manager. Die Firma betätigt sich mit ihren Tochtergesellschaften in den Geschäftsfeldern Asset Management (Bewirtschaftung und Entwicklung von Immobilien-Portfolios), Investment & Transaction Management sowie Development Management. Zielmärkte sind die Schweiz und Deutschland. Dazu Daniel Salzmann: «Die Berührungspunkte der FGH mit unserem im Jahr 2016 neu geschaffenen Leistungskonzept 'Immobilienbank' sind offensichtlich. Mit der strategischen Beteiligung an der FGH erreichen wir nun die nächste Stufe bei unseren Dienstleistungen für Immobilien-Investoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Immobilien-Portfolios. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten intensiv an Konzepten arbeiten, Entwicklungspotenziale eruieren und danach in gemeinsamen Projekten umsetzen.»

Ehrgeizige finanzielle Ziele bis 2025

Doris Russi betonte, dass die LUKB auch in der kommenden Strategieperiode ihre unternehmerische Verantwortung ganzheitlich wahrnehmen wird und sich auf ganz verschiedenen Ebenen «ehrgeizige Ziele» gesetzt hat, sowohl quantitative wie qualitative. Wie bisher legt die LUKB ihre finanziellen Ziele zum Voraus offen. Diese decken die Themenbereiche Ertragskraft, Effizienz und Solidität ab und lauten wie folgt:

Kumulierter Unternehmensgewinn der Jahre 2021 bis 2025 zwischen 1'025 und 1'100 Millionen Franken (Ziel 2015 bis 2020: 950 Millionen Franken),

der Jahre 2021 bis 2025 zwischen 1'025 und 1'100 Millionen Franken (Ziel 2015 bis 2020: 950 Millionen Franken), Cost-Income-Ratio von maximal 50 %,

von maximal 50 %, Gesamtkapital-Ratio zwischen 14 % und 18 % an (davon CET1-Ratio für hartes Eigenkapital von mindestens 11 %).

«Wir bewegen uns in einem anspruchsvollen Umfeld und haben ambitiöse Ziele. Wir starten aus einer starken Position, mit einem souverän agierenden Verwaltungsrat, mit einer kompetenten und erfahrenen Geschäftsleitung, mit engagierten und motivierten Mitarbeitenden auf allen Stufen, einem stabilen Aktionariat und - ganz wichtig - mit einem hohen Kundenvertrauen in unsere Bank. Darum bin überzeugt, dass wir in fünf Jahren ähnlich positiv über die Resultate von 'LUKB25' berichten können, wie wir es heute für die Strategie '2020@LUKB' getan haben», schloss Doris Russi Schurter ihre Ausführungen zur Strategie «LUKB25».

Kastenmeldung 1

Quartalsabschluss LUKB per 30. September 2020

Konzerngewinn von 158.7 Millionen Franken (plus 4.5 % gegenüber 30. September 2019)

Prognose für Jahresgewinn 2020 präzisiert: «Im Rahmen des Vorjahresergebnisses von 205 Millionen Franken»

Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) hat nach neun Monaten des Jahres 2020 einen Konzerngewinn von 158.7 Millionen Franken erzielt, was einer Steigerung von 6.8 Millionen Franken bzw. 4.5 % gegenüber der Vergleichsperiode von 2019 entspricht. Für das ganze Geschäftsjahr 2020 präzisiert die LUKB ihre Prognose auf «im Rahmen des Vorjahresergebnisses von 205 Millionen Franken».

Verbesserte Ertragslage

Im Vergleich zur Vorjahresperiode 2019 hat die LUKB bei drei von vier Ertragskomponenten Steigerungen erzielt: Beim Erfolg aus dem Zinsengeschäft (plus 3.4 % auf 272.1 Millionen Franken), beim Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (plus 4.2 % auf 77.2 Millionen Franken) und auch beim Handelserfolg (plus 53.1 %) auf 36.6 Millionen Franken. Im Erfolg aus dem Zinsengeschäft sind die Wertberichtigungen für potentielle Kreditausfälle von 11.7 Millionen (Vorjahr: 8.7 Millionen Franken) bereits abgezogen. Die vierte Ertragskomponente, der übrige ordentliche Erfolg reduzierte sich als Folge der Corona-bedingten Kursverluste auf Finanzanlagen im Frühjahr 2020 auf 2.2 Millionen Franken (Vorjahr: 15.0 Millionen Franken). Der Geschäftsertrag als Summe aller Ertragskomponenten übertrifft mit 388.1 Millionen Franken das Ergebnis der Vorjahresperiode von 2019 um 12.0 Millionen Franken bzw. 3.2 %.

Höherer Personal- und Sachaufwand

Der Personalaufwand der LUKB erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2020 innerhalb der strategischen Vorgaben um 8.1 Millionen Franken bzw. 6.7 % auf 128.6 Millionen Franken. Haupttreiber für diese Steigerung sind der gegenüber Ende 2019 um 13 Pensen höhere Personalbestand (Stand 30.09.2020: 1'052.2 Pensen) und höhere Ferien- und Überzeitsalden infolge Corona. Der Sachaufwand blieb mit 52.5 Millionen Franken gegenüber der Vorjahresperiode 2019 praktisch konstant (plus 0.4 Millionen Franken bzw. 0.7 %). Zusammen mit der leicht höheren Abgeltung für die Staatsgarantie von 6.0 Millionen Franken resultiert ein Geschäftsaufwand von 187.1 Millionen Franken (plus 4.9 % gegenüber Ende September 2019) sowie ein Geschäftserfolg von 181.0 Millionen Franken (plus 2.2 %). Die Cost-Income-Ratio (Verhältnis von Geschäftsaufwand zum Ertrag) der LUKB beträgt in den ersten neun Monaten 2020 46.8 %.

Um 4.5 % gesteigerter Konzerngewinn

Nach Abzug der Steuern an Bund, Kanton und Gemeinden in der Höhe von 26.7 Millionen Franken beträgt der Konzerngewinn der LUKB nach neun Monaten des laufenden Jahres 158.7 Millionen Franken. Das sind 6.8 Millionen Franken bzw. 4.5 % mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Wie bereits 2019 hat die LUKB wiederum auf die Bildung oder Auflösung von Reserven für allgemeine Bankrisiken verzichtet.

Prognose für den Jahresgewinn 2020 präzisiert

Sofern die Börsen-Indizes in den letzten zwei Monaten von 2020 nicht einbrechen, rechnet die LUKB für das ganze Jahr 2020 mit einem Konzerngewinn, der im Rahmen des Vorjahresergebnisses von 205 Millionen Franken liegen dürfte. Sie präzisiert damit die bisherige Prognose, die von einem Konzerngewinn 2020 ausging, der im obersten Bereich der Bandbreite zwischen 187 und 205 Millionen Franken liegt.

Fast 48 Milliarden Franken Bilanzsumme

Per 30. September 2020 beläuft sich die Konzern-Bilanzsumme der LUKB auf 47.900 Milliarden Franken. Damit hat sich die Bilanzsumme seit Ende Jahr 2019 um 5.407 Milliarden Franken bzw. 12.7 % ausgeweitet. Der Zuwachs bei den Kundenausleihungen liegt für das Jahr 2020 bisher bei 1.798 Milliarden Franken (plus 5.5 % auf 34.482 Milliarden Franken). Dabei hat sich die Wachstumsrate im ordentlichen Neukreditgeschäft weiter abgeflacht. Hingegen konnte die LUKB ihre bereits in den Vorjahren stark ausgeweitete Basis bei sehr gut besicherten und primär kurzfristigen Kreditgeschäften mit ausgewählten Kunden weiter ausbauen. Es handelt sich hier primär um dem Kollektiv-Anlage-Gesetz (KAG) unterstellte Gesellschaften. Entsprechend entfällt der Hauptteil des Ausleihungswachstums auf Hypothekarforderungen (Steigerung um 1.366 Milliarden Franken bzw. 4.7 % auf 30.240 Milliarden Franken).

Kundenvermögen von über 31 Milliarden Franken

Per Ende des 3. Quartals 2020 verwaltete die LUKB Kundenvermögen in der Höhe von 31.745 Milliarden Franken. Das sind 757 Millionen Franken mehr als per Ende Jahr 2019. Dabei weist die LUKB nach den ersten neun Monaten insgesamt 1.316 Milliarden Franken Nettoneugeld aus. Das gesamte Wachstum der Kundenvermögen wird durch die negative Performance reduziert.

Unverändert starke Eigenmittelausstattung

Die LUKB weist per Ende September 2020 eine Gesamtkapitalquote von 15.8 % und hartes Eigenkapital (CET1-Quote) von 12.3 % aus. Der laufende Konzerngewinn 2020 ist hier noch nicht berücksichtigt. Mit dieser Gesamtkapitalquote bewegt sich die Bank innerhalb ihres strategischen Zielbandes von 14 bis 18 %. Unter Berücksichtigung der Innenfinanzierung wird diese Kennzahl per Ende Jahr 2020 ansteigen.

Quartalsabschluss Konzern LUKB per 30. September 2020

Erfolgsrechnung Konzern LUKB (in Mio. Franken) 1.-3. Quartal 2020 1.-3. Quartal 2019 +/- in % Nettoerfolg Zinsengeschäft 272.1 263.1 +3.4 % Kommissionserfolg 77.2 74.1 +4.2 % Handelserfolg 36.6 23.9 +53.1 % übriger ordentlicher Erfolg 2.2 15.0 -85.2 % Geschäftsaufwand 187.1 178.4 +4.9 % Geschäftserfolg 181.0 177.1 +2.2 % Konzerngewinn 158.7 151.8 +4.5 %

Volumina (in Mio. Franken) 30.09.2020 31.12.2019 +/- in % Kundenausleihungen 34 482 32 684 +5.5 % davon Hypotheken 30 240 28 874 +4.7 % Eigenkapital (vor Gewinnverwendung inkl. zweckbestimmte Reserven für allg. Bankrisiken) 2 923 2 866 +2.0 % Verwaltete Kundenvermögen (exkl. Doppelzählungen) 31 745 30 987 +2.4 %

Strategische Kennzahlen (Periode 2016 - 2020) Unternehmensgewinn nach Steuern kumuliert (2016 bis Ende Q3/2020) 949.0 Mio. CHF Cost-Income-Ratio I (Geschäftsaufwand / [Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft ./. Veränderung Wertberichtigungen und Verluste Zinsengeschäft + Kommissions- + Handels- + übriger ordentlicher Erfolg]) 46.8 % Gesamtkapitalratio der risikogewichteten Aktiven - davon CET1-Quote 15.8 % 12.3 % Leverage Ratio 7.6 %

Kastenmeldung 2

LUKB-Generalversammlung 2021 ohne physische Aktionärspräsenz

Der Verwaltungsrat der LUKB hat beschlossen, die kommende Generalversammlung der LUKB vom 19. April 2021 ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden - analog 2020 - ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben können. Die LUKB stützt sich bei diesem Entscheid auf die Verordnung des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

