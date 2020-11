Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stehen die Signale am deutschen Aktienmarkt wie schon zu Wochenbeginn auf Erholung. Der Broker IG taxierte den DAX am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,9 Prozent höher auf 11.890 Punkte. Am Montag war der deutsche Leitindex um zwei Prozent gestiegen.Ein Börsianer führt diese Kursgewinne in erster Linie auf das Eindecken von jüngsten Leerverkäufen zurück: "Da haben Anleger wegen der Pandemie und der US-Wahl auf fallende Kurse ...

