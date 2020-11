Auf dem Kurszettel suchen Aktionäre das Papier der comdirect in Zukunft vergeblich. Denn die im Jahr 2000 an den Markt gegangene Aktie ist von der Börse verschwunden. Die Commerzbank-Tochter wurde nun komplett auf die Mutter verschmolzen. Das meldete die Großbank gestern. In einer Pressemitteilung heißt es: "Die Commerzbank hat die Komplettübernahme der comdirect bank Aktiengesellschaft ("comdirect") erfolgreich abgeschlossen. Am heutigen 2. November 2020 wurde die Verschmelzung ins Handelsregister ...

