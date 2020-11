DJ Fuchs Petrolub mit stabilem Ergebnis im 3. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Fuchs Petrolub hat im dritten Quartal bei rückläufigen Erlösen ein nahezu stabiles Ergebnis erzielt. Wie der Schmierstoffhersteller bei Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte, lag das Nettoergebnis bei 63 Millionen nach 64 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Stammaktie verdiente das Unternehmen 0,46 (Vorjahr: 0,46) Euro. Der Umsatz sank, wie bereits seit Mitte Oktober bekannt, um 36 Millionen auf 620 Millionen Euro.

"In diesem schwierigen Jahr blickt Fuchs auf ein gutes drittes Quartal zurück", so das im MDAX notierte Unternehmen. "Der Aufwärtstrend, der sich bereits zum Ende des zweiten Quartals abgezeichnet hatte, setzte sich in den vergangenen Monaten mit Wachstum in China und einer Erholung in Europa und Amerika fort." Besonders der September sei "überraschend" gut gewesen.

Für das Gesamtjahr rechnet das Mannheimer Unternehmen weiter mit einem EBIT-Rückgang von rund 15 Prozent. Nach neun Monaten lag das operative Ergebnis gut 17 Prozent unter dem Vorjahreswert. Voraussetzung für das Erreichen der Prognose sei, dass es im vierten Quartal in den wesentlichen Regionen zu keinen weitreichenden Lockdowns komme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 01:27 ET (06:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.