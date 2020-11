An der Börse ist man sichtlich nervös, was die BioNTech Aktie angeht. Die bange Frage ist weiterhin: Kann BioNTech zusammen mit dem Entwicklungspartner Pfizer bei dem COVID-19 Impfstoffkandidaten BNT162 so gute klinische Daten liefern, dass es zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...