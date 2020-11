NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re nach Quartalszahlen von 75 auf 69 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer habe zwar ermutigend abgeschnitten und sich im Schaden- und Unfallgeschäft stark präsentiert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch die anhaltende Stärkung der Rückstellungen sowie das enttäuschende Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen zügelten seinen Optimismus. Seine Schätzung für Schadensansprüche wegen der Corona-Pandemie im Schlussquartal liege zudem rund doppelt so hoch wie die Markterwartungen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 15:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 00:00 / ET

