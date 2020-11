Der Kosmetikkonzern Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, NYSE: EL) zahlt eine Quartalsdividende von 53 US-Cents je Aktie an die Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Steigerung der Dividendenausschüttung um 10,4 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2020 (Record date: 30. November 2020). Auf das Jahr gerechnet zahlt das Unternehmen insgesamt 2,12 ...

