FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

TAGESTHEMA

Bei der weltweit mit enormer Spannung verfolgten US-Präsidentschaftswahl treten am Dienstag (Öffnung der ersten Wahllokale um 06.00 Uhr Ortszeit; 12.00 MEZ) Amtsinhaber Donald Trump und der frühere Vizepräsident Joe Biden gegeneinander an. Der 77-jährige Demokrat Biden liegt in Umfragen vor dem 74-jährigen Republikaner Trump. In besonders wichtigen und womöglich wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Florida und Pennsylvania zeichnen sich aber knappe Rennen ab. Ergebnisse aus ersten Bundesstaaten werden nach Mitternacht (MEZ) erwartet. Unklar ist aber, ob die US-Fernsehsender schon in der Wahlnacht einen Gesamtsieger ausrufen werden. Wegen der Corona-Pandemie hat in diesem Jahr eine Rekordzahl von Wählern per Briefwahl abgestimmt, weswegen die Auszählung länger dauern dürfte. Es droht ein tage- oder sogar wochenlanger Wahlkrimi, der auch die Gerichte beschäftigten könnte.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.327,25 +0,45% Nasdaq-100-Indikation 11.111,00 +0,19% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 25.012,24 +2,26% Kospi 2.343,31 +1,88% Schanghai-Composite 3.269,93 +1,39% S&P/ASX 200 6.066,40 +1,93%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Unmittelbar vor den US-Präsidentschaftswahlen zeigt sich eine klare Mehrheit der Börsen mit Aufschlägen. Dabei zeigt sich vor allem die Börse in Sydney sehr fest. Die australische Notenbank hat ihre Leitzinsen auf Rekordtief gesenkt und überraschend quantitative Lockerungen für sechs Monate beschlossen. Die Renditen am lokalen Anleihemarkt sinken im Verbund mit dem Austral-Dollar. Mit den Maßnahmen bewegt sich die Zentralbank des Kontinents nun auf Augenhöhe mit den meisten anderen Notenbanken der westlichen Welt. Der S&P/ASX-200 führt damit die Gewinnerliste der Handelplätze der Region an und verbucht zugleich den höchsten Anstieg seit vier Wochen. Alle Sektoren schlossen im Plus - angeführt von einem 5,3-prozentigen Aufschlag der Energietitel. Auch der Kauf von Cooper Basin durch Beach Energy von Senex stützt den Sektor. Beach und Senex klettern beide um 7 Prozent. An den chinesischen Börsen geht es ebenfalls klar nach oben. Wegen der zweiten Coronavirus-Welle in Europa und den USA flössen Gelder derzeit verstärkt nach China, heißt es. Allerdings sprechen Händler auch von nachlassenden Umsätzen - vor allem in Hongkong. Dies könne man durchaus als ein Zeichen der Vorsicht vor den US-Wahlen interpretieren. Auch in Südkorea steigt das Börsenbarometer recht deutlich - angeführt von Chemie- und Ölraffineriewerten. Überzeugende US-Daten rundeten das positive Konjunkturbild ab, das zuvor bereits von chinesischen und südkoreanischen Daten skizziert worden sei, heißt es. Niedrige Inflationsdaten von Dienstag auf Basis lieferten der Zentralbank zudem Spielraum für weitere Lockerungen, heißt es im Handel auch mit Blick auf das Beispiel Australien.

US-NACHBÖRSE

Mondelez International gaben 0,9 Prozent nach - trotz günstiger Kennziffern. Auch Paypal konnte Börsianer mit guten Geschäftszahlen nicht überzeugen. Die Titel verloren 5,8 Prozent. Seit Jahresbeginn hatten sie allerdings um 72 Prozent zugelegt. Skyworks verloren 0,8 Prozent, nachdem die Titel zunächst noch positiv auf den Geschäftsausweis reagiert hatten. Der Halbleiterkonzern schlug mit seinen Viertquartalszahlen wie auch mit dem Ausblick die Marktschätzungen. Cirrus Logic schnellten um 8,3 Prozent in die Höhe. Der Ausrüster des Mobiltelefonsektors lag mit seinen bereinigten Gewinnen im Quartal über den Marktvorhersagen. Zudem wurde Präsident John Forsyth zum CEO ab 1. Januar berufen. Arista Networks schossen um 9,4 Prozent hoch. Der Cloud-Software-Anbieter toppte mit Geschäftszahlen und Ausblick die Markterwartungen. AMC Entertainment legten um 2,8 Prozent zu. Der Unterhaltungskonzern meldete die Wiedereröffnung von 539 der 600 Theater in den USA im dritten Quartal. Der Verlust weitete sich gleichwohl deutlich aus, der Umsatz brach coronabedingt ein. SolarEdge sackten um 17,1 Prozent ab. Der Solartechnikanbieter verschreckte Anleger mit Erlöszahlen unter Marktprognosen und senkte zugleich den Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.925,05 1,60 423,45 -5,65 S&P-500 3.310,24 1,23 40,28 2,46 Nasdaq-Comp. 10.957,61 0,42 46,02 22,12 Nasdaq-100 11.084,76 0,29 31,81 26,93 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,89 Mrd 1,19 Mrd Gewinner 2.275 1.186 Verlierer 797 1.862 Unverändert 98 104

Fester - Nach den starken Verlusten in der Vorwoche kam es zu einer moderaten Erholung. Allerdings wurden die anfangs kräftigeren Kursgewinne nicht durchweg bis zur Schlussglocke gehalten. Mit dem Näherrücken der Präsidentschaftswahl am Dienstag hätten viele Anleger vorsichtig agiert, hieß es. Vor allem Technologiewerte kamen von ihren Tageshochs zurück, nachdem unter anderem die Analysten von JP Morgan zu Gewinnmitnahmen im Sektor geraten hatten. Unterstützung erhielten die Aktienkurse von guten Konjunkturdaten. Bei den Einzelwerten stand eine Übernahme im Restaurant-Sektor im Blick. Die US-Restaurant-Holding Dunkin' Brands geht für 8,8 Milliarden US-Dollar bzw 106,50 Dollar je Aktie an die Inspire Brands Inc. Dunkin' Brands legten um 6,5 Prozent auf 106,19 Dollar zu. Norwegian Cruise Line verloren 2,8 Prozent, nachdem der Kreuzfahrtanbieter die Wiederaufnahme der aktuell wegen der Pandemie ausgesetzten Reisen auf Anfang 2021 verschoben hatte. Der Kosmetikkonzern Estee Lauder schnitt in seinem ersten Geschäftsquartal besser ab als erwartet. Die Aktie stieg um 1,9 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 -0,8 0,17 -103,8 5 Jahre 0,37 -0,6 0,38 -154,9 7 Jahre 0,63 -2,1 0,65 -161,8 10 Jahre 0,85 -2,4 0,88 -159,2 30 Jahre 1,63 -3,6 1,66 -144,0

Staatsanleihen waren trotz der Erholung der Aktienmärkte gefragt. Beobachter verwiesen auf die Unsicherheit mit Blick auf das Wahlergebnis, die für Nachfrage nach den als sicher geltenden Papieren gesorgt habe. Die Zehnjahresrendite sank um 2,4 Basispunkte auf 0,85 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:08h % YTD EUR/USD 1,1661 +0,2% 1,1641 1,1631 +4,0% EUR/JPY 122,05 +0,1% 121,96 121,95 +0,1% EUR/GBP 0,9018 +0,1% 0,9013 0,9023 +6,6% GBP/USD 1,2931 +0,1% 1,2915 1,2889 -2,4% USD/JPY 104,66 -0,1% 104,77 104,85 -3,7% USD/KRW 1134,44 +0,1% 1133,26 1135,56 -1,8% USD/CNY 6,6906 -0,0% 6,6915 6,6964 -3,9% USD/CNH 6,6889 -0,0% 6,6893 6,6974 -4,0% USD/HKD 7,7509 +0,0% 7,7501 7,7536 -0,5% AUD/USD 0,7050 +0,0% 0,7049 0,7011 +0,6% NZD/USD 0,6634 +0,1% 0,6629 0,6602 -1,5% Bitcoin BTC/USD 13.426,75 -1,2% 13.591,00 13.721,00 +86,2%

Der Dollar zeigte sich kurz vor der US-Präsidentschaftswahl wenig bewegt. Der Dollar-Index tendierte gut behauptet.

Der australische Dollar mit den geldpolitischen Lockerungen nur ganz moderat ab und bewegt sich damit noch immer klar über den Tagestiefs des Vortages.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,77 36,81 -0,1% -0,04 -34,9% Brent/ICE 38,86 38,97 -0,3% -0,11 -36,7%

Die Ölpreise, die zunächst abermals deutllich nachgegeben hatten, drehten im Sog der Aktienmärkte ins Plus. Rückenwind kam daneben von der Nachricht, dass russische Ölkonzerne ihre Förderkürzungen wegen der neuerlichen Lockdowns in Europa und der damit verbundenen geringeren Nachfrage bis April kommenden Jahres verlängern könnten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,8 Prozent auf 36,81 Dollar. Brent gewann 2,7 Prozent auf 38,97 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,20 1.894,40 -0,1% -1,20 +24,8% Silber (Spot) 24,01 24,18 -0,7% -0,16 +34,5% Platin (Spot) 862,13 862,03 +0,0% +0,10 -10,7% Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,6% +0,02 +9,5%

Die Unsicherheit vor der Wahl ließ Anleger trotz der Erholung an den Aktienmärkten auch vermeintlich sichere Häfen anlaufen. Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,8 Prozent auf 1.895 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Australiens Zentralbank hat ihre Leitzinsen gesenkt und ein Programm zur quantitativen Lockerung angekündigt. Die Reserve Bank of Australia senkte ihre Cash Rate um 15 Basispunkte auf 0,10 Prozent und legte ein QE-Programm für 100 Milliarden australische Dollar auf. Nach Angaben von RBA-Gouverneur Philip Lowe wurden außerdem der Bankeinlagensatz um 10 Basispunkte auf 0,00 Prozent und die Zielrendite dreijähriger Staatsanleihen gesenkt. Ziel der Maßnahmen ist laut Lowe, die Nachfrage zu stützen und die Genesung des Arbeitsmarkts von der Corona-Krise zu unterstützen.

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Okt +0,1% (PROG: +0,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Okt -0,6% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Okt -0,3% gg Vorjahr, -0,7% gg Vormonat

CITIGROUP

Der Chief Risk Officer der Citigroup, Brad Hu, verlässt die US-Bank. Das Risikomanagement des Geldhauses werde überarbeitet, teilte die drittgrößte US-Bank mit.

MONDELEZ

Der Süßigkeitenhersteller kommt in den Schwellenländern wieder besser ins Geschäft, nachdem die Corona-Krise mit ihren Zwangsschließungen für Monate die Umsatzentwicklung belastet hat. Im dritten Quartal stiegen die Einnahmen um 4,9 Prozent auf 6,67 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Umsätze in den Schwellenländern dabei um 5,3 Prozent und in den Industrienationen um 3,8 Prozent. Die erhöhte Nachfrage werde sich für eine gewisse Zeit fortsetzen, glaubt Mondelez.

NUTRIEN

Der Düngemittelhersteller Nutrien hat im dritten Quartal einen Verlust von 587 Millionen US-Dollar geschrieben, nachdem es im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 141 Millionen Dollar war. Wertberichtigungen vor allem im Phosphat-Geschäft von insgesamt 823 Millionen Dollar belasteten das Ergebnis. Der Umsatz stieg auf 4,21 Milliarden von 4,17 Milliarden Dollar.

PAYPAL

Der Bezahldienstleister profitiert von der Zunahme digitaler Zahlungen als Folge der Corona-Pandemie. Nach einem überraschend gut verlaufenen dritten Quartal traut sich das Unternehmen im Geschäftsjahr mehr zu. Für das dritte Quartal meldete Paypal einen Nettogewinn von 1,02 Milliarden Dollar bzw 0,86 Dollar je Aktie. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 462 Millionen Dollar bzw 0,39 Dollar je Aktie verdient. Bereinigt lag das Ergebnis je Aktie bei 1,07 Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten, die bei 0,94 Dollar gelegen hatte. Auch der Umsatz überraschte mit netto 5,46 (Vorjahr: 4,38) Milliarden Dollar positiv.

TIKTOK/SONY

Nutzer der Online-Plattform Tiktok können ihre Videos künftig noch vielfältiger gestalten: Das Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit dem US-Musikkonzern Sony Music angekündigt.

TWITTER

Gründer Jack Dorsey kann den Kurznachrichtendienst weiter als CEO führen. Der im Frühjahr gegründete Boardausschuss hat sich für die Beibehaltung der aktuellen Managementstruktur mit Dorsey an der Spitze ausgesprochen. Dorsey bleibt damit nach der Kritik des aktivistischen Investors Elliott Management an der Spitze von Twitter. Allerdings, so Twitter weiter, habe sich der Ausschuss für Änderungen im Management ausgesprochen.

LENOVO

Die hohe Nachfrage nach PC hat Lenovo im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung machen lassen. Der chinesische Computerhersteller steigerte den Nettogewinn um 53 Prozent auf 310 Millionen US-Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen für die drei Monate per Ende September nur 229 Millionen Dollar zugetraut. Die Umsätze stiegen um 7,4 Prozent auf 14,52 Milliarden Dollar. Hier wurde am Markt nur 13,95 Milliarden erwartet.

