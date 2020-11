FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hellofresh-Papiere haben am Dienstag nach Bestätigung der unlängst angehobenen Jahresziele weiter zugelegt. Auf Tradegate rückten sie vorbörslich um drei Prozent zum Xetra-Schluss auf 48,79 Euro vor. In dieser Größenordnung hatten sie bereits am Vortag dazugewonnen.

Der Kochboxenversender hatte im abgelaufenen Quartal dank des starken Wachstums in der Corona-Pandemie seinen Gewinn mehr als verdreifacht. Das Unternehmen profitiert von den Lockdown-Maßnahmen. Diese dürften laut den Analysten von JPMorgan auch die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal stützen./ajx/jha/