Zum Wochenstart gab es gestern kaum Aktivität aus dem Corporate und Financial Segment am EUR Credit Primärmarkt zu beobachten. Als einziger Corporate Emittent platzierte Lorca Telecom Bondco eine EUR 80 Mio. Aufstockung der bestehenden EUR 720 Mio. Senior Secured Anleihe mit Fälligkeit in 7 Jahren (NC3; erwartete Ratings: B1/B+/BB) bei einem Preis von 101,375 % von Par. Die leere Dealpipeline lässt derzeit auch im Laufe der Woche kaum weitere Deals vermuten. Die EZB veröffentlichte die aktuellen Zahlen für die Anleiheankaufprogramme. Die CSPP-Bestände beliefen sich per 30. Oktober auf EUR 243,3 Mrd. und lagen damit um EUR 1,8 Mrd. über der Vorwoche. Im Rahmen von PEPP wurden vergangene Woche EUR 10,8 Mrd. angekauft. Die Bestände lagen damit bei EUR 627,6 ...

