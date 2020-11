DJ Essilorluxottica erzielt nahezu stabilen Umsatz im 3. Quartal

Von Joshua Kirby

MAILAND (Dow Jones)--Der Brillenhersteller Essilorluxottica hat den Umsatz im dritten Quartal nahezu stabil gehalten. Nach dem Umsatzeinbruch infolge der Filialschließungen im zweiten Quartal liefen die Geschäfte zuletzt deutlich besser, so der französisch-italienische Konzern. Mehr als 95 Prozent der Filialen hatten per Ende September wieder geöffnet, so die Essilorluxottica SA.

Der Umsatz sank zu konstanten Währungen leicht um 1,1 Prozent auf 4,09 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Factset nur mit 4,01 Milliarden Euro gerechnet.

Die Pandemie habe die Integration der beiden Unternehmen Essilor und Luxottica beschleunigt, hieß es am Dienstag weiter. Angesichts der in Europa beginnenden zweiten Infektionswelle wolle der Brillenhersteller die Zusammenführung der beiden Firmen beschleunigen und das Geschäft weiter verstärkt digitalisieren.

November 03, 2020 02:37 ET (07:37 GMT)

