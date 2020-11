Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit richtet sich heute und vermutlich auch noch in den nächsten Tagen auf die US-Präsidentschaftswahl, so die Analysten der Helaba.Seit Wochen werde diese als "Schicksalswahl" bezeichnet, denn Amtsinhaber Donald Trump polarisiere im In- wie auch im Ausland wie sonst kaum ein anderer Präsident. In den meisten Wahlumfragen führe Herausforderer Joe Biden, was aber nicht heißen müsse, dass die Wahl schon gelaufen sei. Vor allem in den "swing states" sei das Rennen eng und zuletzt habe Trump wieder aufgeholt. Darüber hinaus sollte nicht unbeachtet bleiben, dass das Repräsentantenhaus neu besetzt werde, ebenso wie gut ein Drittel der Senatssitze. ...

