Demokrat Joe Biden führt in landesweiten Umfragen. Doch in mehreren der so genannten Swing States, in denen viele Wechselwähler leben, liegen die Rivalen nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters nahe beieinander. Republikaner Donald Trump könnte dort laut Reuters doch noch die entscheidenden Stimmen holen, die ihm eine Wiederwahl sichern würden. Sicher dürfte sein, dass es eine Rekord-Wahlbeteiligung gibt. Umfragen zufolge würden vor allem Anhänger der Demokraten von der Briefwahl Gebrauch machen. Vor allem die Briefwahl aber sei Trump ein Dorn im Auge.

Hängepartie?

Einige Experten gehen nach Informationen von Reuters aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...