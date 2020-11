DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Merkel: Kampf gegen islamistischen Terror ist "unser gemeinsamer Kampf"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bestürzt über den Terroranschlag in Wien gezeigt und den Kampf gegen den Terrorismus als "unseren gemeinsamen Kampf" bezeichnet. Regierungssprecher Steffen Seibert zitierte die Bundeskanzlerin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit der Aussage, dass die Deutschen "in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde" stehen.

Innenminister: Attentäter von Wien war IS-Anhänger

Der während des Anschlags in Wien von der Polizei erschossene Täter war ein Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Dies teilte der österreichische Innenminister Karl Nehammer am Dienstagmorgen mit. Die Zahl der durch den Anschlag getöteten Menschen erhöhte sich nach Angaben der Polizei um ein weiteres Opfer auf drei.

Mehr als 15.000 Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 15.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet. Wie das RKI am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 15.352 neue Ansteckungsfälle erfasst. Insgesamt wurden damit seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland 560.379 Infektionsfälle registriert.

Bundesärztekammer drängt auf zusätzliches Personal für Intensivstationen

Die Bundesärztekammer hat vor einer Überlastung der Intensivstationen mit Corona-Patienten gewarnt. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, forderte in der Passauer Neuen Presse zusätzliche personelle Hilfe für Intensivstationen, falls diese an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Im Notfall müsste man "Personal aus anderen Bereichen der Kliniken heranziehen", erklärte Reinhardt. Denn es fehle an ausreichend Personal, um alle Intensivbetten "vollumfänglich zu betreuen".

Ifo: Geschäfte der Autoindustrie laufen derzeit deutlich besser

Die deutschen Autohersteller und ihre Zulieferer bewerten ihre Geschäftslage im Oktober merklich besser als im Vormonat. In die Zukunft blicken sie jedoch etwas pessimistischer. Das hat die aktuelle Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts ergeben. Im Oktober stieg der Lage-Indikator auf minus 0,2 Punkte, nach minus 20,4 Punkten im September. Das Tief lag im April bei minus 86,2 Punkten. "Die Nachfrage nach Autos hat merklich angezogen. Das hat die Stimmung unter den Managern erheblich verbessert", sagt der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Neun weitere Fälle von Geflügelpest in Deutschland

In Deutschland sind neun weitere Fälle der Geflügelpest nachgewiesen worden. Betroffen waren mehrere Wildvögel, die in Schleswig-Holstein tot aufgefunden wurden, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Montag unter Berufung auf das für Tiergesundheit zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) mitteilte. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge um die bei Wildvögeln verbreiteten Virustypen H5N8 und H5N5.

Mehr als 400 Corona-Todesfälle in Frankreich binnen 24 Stunden

In Frankreich sind innerhalb eines Tages mehr als 400 Corona-Todesfälle verzeichnet worden. 418 Infizierte seien binnen 24 Stunden gestorben, teilten die französischen Gesundheitsbehörden mit. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg damit auf mehr als 37.400.

Kosovo verhängt begrenzte Ausgangssperren für ältere Menschen

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hat die Regierung des Kosovo eine erneute Ausgangssperre für ältere Menschen und eine Sperrstunde für Restaurants angekündigt. Menschen über 65 Jahren dürfen ihre Häuser nur zwischen 6.00 Uhr und 10.00 Uhr sowie 16.00 und 19.00 Uhr verlassen, wie die Regierung mitteilte. Einkaufszentren und Restaurants müssen um 21.00 Uhr schließen.

Biden kündigt für Wahltag Auftritte in Schlüsselstaat Pennsylvania an

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will noch am Wahltag im umkämpften Schlüsselstaat Pennsylvania um Stimmen werben. Der US-Demokrat wird am Dienstag in seiner Geburtsstadt Scranton und in der Großstadt Philadelphia auftreten, wie sein Wahlkampfteam mitteilte. Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris wird demnach nach Michigan reisen. Das demokratische Bewerber-Duo will damit in zwei besonders wichtigen und womöglich wahlentscheidenden Bundesstaaten in letzter Minute seine Anhänger mobilisieren.

Australiens Zentralbank senkt Leitzinsen und kündigt QE an

Australiens Zentralbank hat ihre Leitzinsen gesenkt und ein Programm zur quantitativen Lockerung angekündigt. Die Reserve Bank of Australia senkte ihre Cash Rate um 15 Basispunkte auf 0,10 Prozent und legte ein QE-Programm für 100 Milliarden australische Dollar auf. Nach Angaben von RBA-Gouverneur Philip Lowe wurden außerdem der Bankeinlagensatz um 10 Basispunkte auf 0,00 Prozent und die Zielrendite dreijähriger Staatsanleihen gesenkt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Okt Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Schweiz Okt Verbraucherpreise -0,6% (PROGNOSE: -0,5%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Okt +0,1% (PROG: +0,7%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Okt -0,6% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Okt -0,3% gg Vorjahr, -0,7% gg Vormonat

