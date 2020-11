Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer starteten gelassen in die erste Woche des zweiten Lockdowns, so die Analysten der Helaba.So habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) in einem Umfeld freundlicher Aktienmärkte und über den Erwartungen liegender PMIs in Spanien und Italien zunächst Verluste verzeichnet. Der Rückgang der Risikoaversion könnte jedoch schon bald auf die Probe gestellt werden, denn die US-Präsidentschaftswahl stehe bevor. Zwar liege der Herausforderer Biden in den Umfragen vorn, in den sogenannten "swing states" habe Präsident Trump zuletzt aber wieder Boden gutmachen können. Im Falle eines knappen Ergebnisses könnte wieder verstärkt Verunsicherung einkehren. Die 10J-Peripheriespreads seien nahezu unverändert in die neue Handelswoche gestartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...