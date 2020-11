Wien (www.anleihencheck.de) - Der US-Wahlkampf nimmt heute sein Ende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aufgrund der hohen Wahlbeteiligung mittels Briefwahl könnte es jedoch länger dauern, bis der finale Wahlsieger feststehe. Biden gehe als klarer Favorit in den Wahltag. Sein Vorsprung gegenüber Trump betrage komfortable 8,4%-Punkte, was auch klar über jenem Hillary Clintons vier Jahre zuvor liege. Entscheidend werde auch sein, ob die republikanische Mehrheit im Senat gehalten werden könne (Verabschiedung neuer Fiskalpakete). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...