Die Aktie der Banco Santander notiert am Dienstag ein wenig fester. Das Papier notiert derzeit bei 1,81 Euro. An der Börse liegt die Banco Santander-Aktie gegenwärtig im Plus. Die Aktie legte um 3 Cent zu. Das Wertpapier kostet aktuell 1,81 Euro. Gegenüber dem Eurostoxx 50 liegt der Anteilsschein der Banco Santander damit vorn.

Den vollständigen Artikel lesen ...