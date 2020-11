Kurz vor dem Start der neuen Xbox-Konsolen hat Microsoft sich zu den verfügbaren Streamingdiensten geäußert. Die Nutzer erwartet ein umfangreiches Angebot. Microsoft verfolgt mit dem Launch der Xbox Series S und der Xbox Series X am 10. November 2020 das Ziel, den Übergang von Gaming und Streaming so nahtlos wie möglich zu gestalten. Nutzer sollen problemlos zwischen Spielen und anderen Inhalten hin und her switchen können. Dazu werden alle Entertainment-Apps, die aktuell auf der Xbox One zu finden sind, auch in die beiden neuen Konsolen integriert...

