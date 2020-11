Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Sylvie Meis bringt zusammen mit ALDI Nord und ALDI SÜD eine Lingerie-Linie für Damen auf den Markt. Die exklusive Kollektion beinhaltet elegante Unterwäsche und Nachtmode mit Wohlfühlfaktor und ist ab dem 16. November deutschlandweit in allen ALDI Filialen erhältlich.Sylvie Meis hat in Zusammenarbeit mit ALDI Nord und ALDI SÜD exklusive Tag- und Nachtwäsche entworfen. Von Dessous-Sets, über Negligés mit passender Schlafmaske, Morgenmänteln bis hin zu Pyjamas: Die Kollektion bietet alles, was man für das Rundum-Wohlfühl-Feeling braucht. Insgesamt zeichnet sich die Wäsche-Linie durch elegante Stoffe, angenehme Schnitte und einen modernen Touch aus. Abgerundet wird die Kollektion durch ein stimmiges Farbkonzept, bestehend aus hellem Grau, Schwarz und sanften Pudertönen, so dass alle Artikel miteinander kombinierbar sind. Verspielte Details wie Schleifen, hochwertige Spitze und ein Signatur-Logo machen jedes Teil zu etwas Besonderem."Es gibt kein schöneres Gefühl, als sich in seiner Wäsche rundum wohl zu fühlen. Ich selbst liebe schöne Pyjamas und freue mich jeden Abend darauf, meine Lieblingsteile anzuziehen", sagt Sylvie Meis. Die gebürtige Niederländerin designt seit vielen Jahren Lingerie und weiß, worauf es beim Tragen und bei der Passform ankommt. "Die richtige Wäsche fühlt sich an wie eine zweite Haut. Bei der Gestaltung der Kollektion habe ich daher besonderen Wert auf superweiche Materialien, eine hochwertige Verarbeitung und einen hohen Tragekomfort gelegt", so die 42-Jährige.Es ist das erste Mal, dass ALDI eine Testimonial-Kooperation für den Bereich Damenwäsche eingeht und baut durch die Partnerschaft seine Textilkompetenz weiter aus. Testimonial Sylvie Meis möchte durch die Kooperation möglichst viele Kundinnen ansprechen. "Ich freue mich, dass ich mit ALDI einen Partner an der Seite habe, mit dem ich meine Kollektion deutschlandweit zahlreichen Frauen zu einem günstigen Preis anbieten kann", so Meis.Kundinnen können sich auf insgesamt fünf Teile in verschiedenen Designs und Styles freuen. Die BHs sind in den Größen 75 bis 85 (B und C) verfügbar. Die passenden Slips, Pyjamas, Negligés und Morgenmäntel werden in den Größen S 36/38 bis L 44/46 angeboten. Preislich bewegen sich die verschiedenen Stücke zwischen 8,99 Euro und 15,99 Euro.Weitere Informationen zur Kollektion finden Sie auf den Webseiten von ALDI Nord und ALDI SÜD. Ein Interview mit Sylvie Meis finden Sie auf dem Unternehmensblog (https://blog.aldi-sued.de) von ALDI SÜD.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.de Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/4752054