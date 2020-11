DJ Hugo Boss will Online- und China-Geschäft weiter massiv ausbauen

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Modekonzern Hugo Boss will seine beiden strategischen Wachstumstreiber Online und China weiter konsequent ausschöpfen. "China ist und bleibt ein Schlüsselmarkt für künftiges profitables Wachstum", unterstrich CFO und Vorstandssprecher Yves Müller während der Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen. Bislang macht der chinesische Markt, wo der MDAX-Konzern im Berichtszeitraum währungsbereinigt um 27 Prozent gewachsen ist, nach seinen Angaben lediglich 7 Prozent vom Gesamtumsatz aus. Damit sei Hugo Boss in China unterrepräsentiert und wolle dort sowohl online kräftig wachsen als auch die physische Präsenz weiter erhöhen, sagte Müller. Hugo Boss werde in China "weiter Vollgas geben".

Auch der Ausbau des Online-Geschäfts, das im Zeitraum Juli bis September das zwölfte Quartal in Folge deutlich zweistellige Wachstumsraten vorweisen konnte, und das zurzeit 10 Prozent zum Konzernumsatz beisteuert, soll weiter vorangetrieben werden. In diesem Jahr peilt Hugo Boss mehr als 200 Millionen Euro Online-Umsatz an. Im Jahr 2022 soll es doppelt so viel sein. Dazu soll sowohl die Online-Präsenz weiter ausgebaut als auch das Online-Sortiment erweitert werden. Nachdem Hugo Boss mit 15 Online-Stores ins Jahr gestartet ist, sind es nach den Worten Müllers nun bereits 42. Bis Ende des Jahres soll es in 47 Ländern Hugo-Boss-Online-Stores geben. Auch das Standbein Partnergeschäfte mit anderen Online-Vertriebskanälen soll weiter ausgebaut werden.

