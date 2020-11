Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Klassischerweise fielen die Primärmarktaktivitäten vor dem Wochenende gering aus, so die Analysten der Helaba.Die LSA des Landes Brandenburg habe erfolgreich aufgestockt werden können. Der Wochenstart sei ebenfalls relativ ruhig verlaufen. Das Land Hessen habe eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro bei MS-1 und einem Coupon von 0,00% am Markt platziert. Das Buch habe bei größer als 450 Mio. Euro gelegen. Auch beim SURE-Programm der EU würden sich weitere Aktivitäten abzeichnen. Bei Banken seien bereits Angebot eingeholt worden, sodass in Kürze mit weiteren Platzierungen gerechnet werden könne. Seitens der EU sei für dieses Jahr ein Volumen von insgesamt 30 Mrd. Euro avisiert. Insofern scheinen noch zwei Doppeltranchen bis ca. Mitte Dezember wahrscheinlich, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...