Prognose: BIP schrumpft im vierten Quartal Der in Kraft getretene "Lockdown light" für den Monat November wird die wirtschaftliche Erholung in den nächsten zwei Quartalen zwar empfindlich stören, jedoch nicht so starke Auswirkungen haben wie der Lockdown vom Frühjahr. Zum einen bleiben diesmal die Geschäfte offen - Einzelhandel und auch Autokäufe sind also weiterhin möglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...