Fokus liegt auf der Validierung von Cloud Cybersecurity SolutionsAV-Comparatives, der weltweit führende Anbieter von Endpoint-Security-Tests, freut sich, die Erweiterung seines Testportfolios in einem neuen Cloud-Security-Testlabor in Austin, Texas, bekannt zu geben."Wir freuen uns über die Erweiterung unseres Testlabors in die USA", sagt Peter Stelzhammer, Co-Founder von AV-Comparatives. "Das neue Labor ermöglicht es uns, das Know-how von erfahrenen Cybersecurity Experten in den USA zu nutzen. Mit der Erweiterung stärken wir unsere Marktpräsenz in den Vereinigten Staaten und bieten gleichzeitig ein breiteres Testprogramm von Cybersecurity-Lösungen an."Da immer mehr Unternehmen im Covid-19-Zeitalter auf Cloud-Services migrieren, wird Cloud-Sicherheit immer wichtiger. Es ist unerlässlich, dass Unternehmen cloudbasierte Securitysolutions implementieren, konfigurieren und verwalten, um den Schutz der Anwendungen und Daten zu gewährleisten.AV-Comparatives unterstützet Unternehmen bei der Analyse und Bewertung von Cloud-Sicherheitslösungen. Es wird das Vakuum, das derzeit im Angebot von cloudbasierten Security Tests besteht, schließen. AV-Comparatives schließt damit diese kritische Lücke und verbessert so die Dienstleistungen für Unternehmen und Cybersecurity-Anbieter.Zertifizierte unabhängige TestsAV-Comparatives ist im Bereich der unabhängigen Anti-Viren Softwaretest nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Dies garantiert seine Neutralität und Unabhängigkeit. AV-C ist auch ein EICAR-zertifiziertes "Trusted Testing Institute"."Bei AV-Comparatives haben wir über 20 Jahre Erfahrung im Testen von Cybersecurity-Lösungen. Wir glauben, dass wir durch die Kombination unseres bestehenden Labors in Innsbruck und unseres Know-Hows mit Hilfe des neuen Labors und seiner Experten in Austin Unternehmen und Organisationen helfen können, noch detaillierte Informationen für die Auswahl der Cybersicherheitsprodukte zu treffen", sagt Andreas Clementi, co-founder von AV-ComparativresNeu vorgestellte TestBasierend auf Rückmeldungen von Unternehmen, Organisationen, führenden Analysten, Branchenexperten und Cybersecurity-Entscheidern werden sich die Experten des neuen Cloud-Testlabors auf die folgenden Bereiche der Cybersecurity-Lösungsvalidierung konzentrieren:1. Secure Access Security Edge (SASE) principle-based stack2. Cloud Workload (Container & Kubernetes) Protection3. Cloud-Based Endpoint security prevention and response4. Cloud Web Application Firewall (WAF)5. Cloud-Centric Advanced NGFW AV-Comparatives wird seine bestehende Test-Serie sowohl für Unternehmens- als auch für Consumer-IT-Security-Lösungen fortsetzen. Die neuen Tests helfen Cyber-Security-Anbietern, ihre hochmodernen Cloud-Schutzlösungen zu perfektionieren und den Kunden die Sicherheit zu geben, dass sie ein geprüftes und zertifiziertes Produkt kaufen.Round Table Sessions2021 wird AV-Comparatives Round-Table Sessions zum Thema Enterprise Cybersecurity vorstellen. Diese konzentrieren sich auf die aktuelle Bedrohungslandschaft, IT-Sicherheitslösungen, Testmethoden und wie sich Unternehmen am besten gegen Cyberattacken schützen können. Anbieter von Sicherheitslösungen, Analysten und Unternehmen, die an diesen Diskussionen teilnehmen möchten, können sich unter rt@av-comparatives.org an AV-Comparatives wenden.Über AV-ComparativesAV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um zu überprüfen, ob Sicherheitssoftware wie PC/Mac/-basierte Security Solutions und mobile Sicherheitslösungen wie versprochen funktionieren. Mit einer der weltweit größten Sample-Collections schafft AV-Comparatives eine reale Umgebung für wirkungsvolle Tests. AV-Comparatives bietet frei zugängliche Ergebnisse für Endverbraucher, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftliche Einrichtungen. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives bietet ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Leistung von Cybersecurity Lösungen.AV-Comparatives' Geschichte begann, wie es vielen Computerbenutzern pssiert, mit einer Virus-Infektion. 1993 wurde Andreas Clementi von einem Computervirus getroffen: Dem "17. November-Virus - NOV_17.855". Dies weckte sein Interesse. Andreas war mit den teilweise sehr widersprüchlichen Testsresultaten von Antivirenprogrammen in Computermagazinen nicht zufrieden und begann seine intensive Forschung im Bereich Malware und Antivirensoftware. Das geht bis heute so. 1999 gründeten er und Peter Stelzhammer AV-Comparatives als studentisches Projekt an der Universität Innsbruck. Dies geschah aus rein technischem Interesse, um zu sehen, wie gut die Produkte verschiedener Hersteller tatsächlich waren. Die Resonanz war enorm, als die Hersteller von Antivirensoftware auf das Duo in Innsbruck aufmerksam wurden und sich um die Teilnahme an diesen Tests bemühten.Mehr Info: https://av-comparatives.org (https://av-comparatives.org/)