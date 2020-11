Die USA stehen vor dem Scheideweg: am 3. November findet die Schicksalswahl zwischen Donald Trump und Joe Biden stand. Die Wall Street wird bei einem Wahlsieg von dem Demokraten Biden verschnupt reagieren..Schicksalswahl in den USA - die Unterschiede könnten nicht größer sein! Am 3. November 2020 wird entschieden, wer der neue US-Präsident sein wird. Nicht wenige nennen dies eine Schicksalswahl für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...