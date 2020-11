Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Spannung steigt, heute Nacht wählen die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Jürgen Meyer von JM-Market Research hatte zuletzt sowohl Donald Trump als auch Joe Biden kritisiert. Mittlerweile sieht er Trump als bessere Wahl. "Bei Trump weiß man, was man hat", so Meyer. Der amtierende US-Präsident habe die Wirtschaft in seiner Amtszeit voran gebracht. Dafür habe Trump die Schulnote 2+ verdient, so der Devisenexperte. Für die Wahlnacht erwartet Meyer viel Volatilität, aber keine Änderung der grundsätzlichen Trends. Auf welche Währungen Anleger jetzt setzen sollten, erfahren Sie im folgenden Interview.