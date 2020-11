Scania wird weitere zehn Elektrobusse in die schwedische Stadt Östersund liefern. Die zehn neuen 12,3-Meter-Busse der neuen Generation des Scania Citywide LF wurden vom Betreiber Vy Buss bestellt. Die zehn Fahrzeuge werden die elektrischen Scania-Busse ergänzen, die bereits seit 2017 in Östersund im Einsatz sind. Sieben der neuen E-Busse sollen im Juli 2021 in Betrieb gehen, die restlichen drei im ...

