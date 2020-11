Mach Platz, "Despacito": Es gibt ein neues Video an der Spitze der All-Time-Views bei Youtube. Kinder lieben es, Erwachsene… nun ja. Was braucht es, um das erfolgreichste Youtube-Video aller Zeiten zu produzieren? Man nehme einfach eine animierte Unterwasserlandschaft, in deren Vordergrund zwei Kinder in gestreiften Oberteilen tanzend eine Hai-Familie vorstellen. "Baby Shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo" ist die erste Zeile des populären Kinderliedes, die einen Ohrwurm garantiert. Der Clip, produziert von Pinkfong, einem ...

