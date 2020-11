DJ Unterstützung und Vorbehalte zu CDU-Plan für Parteiengesetzänderung

BERLIN (Dow Jones)--Der Plan der CDU, mittels einer schnellen Gesetzesänderung die Vorstandswahlen von Parteien auch online zu ermöglichen, stößt auf ein unterschiedliches Echo. Die SPD-Fraktion im Bundestag verschließe sich keinen "sinnvollen Anpassungen, die rechtlich zulässig und technisch auch sicher durchführbar sind", sagte Fraktionsvize Dirk Wiese dem Handelsblatt. Der SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann zeigte sich aber "skeptisch, was eine schnelle Lösung angeht".

Die CDU drängt zu einer schnellen Gesetzesänderung. Wegen der Corona-Pandemie hat die Partei in diesem Jahr bereits zweimal ihren Parteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden verschoben. Nun soll er Mitte Januar stattfinden. Allerdings ist ein Präsenzparteitag nur bei einer entspannten Corona-Pandemielage möglich.

Der SPD-Politiker Zimmermann sagte dem Handelsblatt, selbst bei elektronischen Abstimmungen auf Parteitagen habe es immer wieder Probleme gegeben. "Ich halte es daher bei einer einfachgesetzlichen Regelung für fraglich, ob dies vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hätte." Eine solche "wacklige Regelung" sollte vermieden werden. Die Diskussion sollte sich daher aus Sicht Zimmermanns "auf eine Notlösung für die aktuelle Pandemielage fokussieren" - versehen mit einer Auslaufklausel.

Der FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki plädierte für eine Änderung des Grundgesetzes. "Die Abhaltung von innerparteilichen Personalwahlen lebt zu einem beträchtlichen Teil von der Interaktion", sagte der Kubicki dem Handelsblatt. Die Zustimmung oder Ablehnung eines Kandidaten hänge stark von dessen Wirkung und der Reaktion der Delegierten ab. "All dies wäre durch die Einrichtung reiner Digitalparteitage massiv eingeschränkt", ist Kubicki überzeugt. "Deshalb glaube ich auch, dass ein derart starker Eingriff in die autonome Entscheidungsfindung einer Partei verfassungsrechtlich neu begründet werden müsste."

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, warnte davor, mögliche Änderungen am Grundgesetz oder am Parteiengesetz "übers Knie zu brechen". "Als die Koalition das letzte Mal eine Änderung des Parteiengesetzes durchs Parlament gepeitscht hat, mündete das übrigens in einer Klage der demokratischen Opposition", sagte Korte dem Handelsblatt. Die Grünen halten hingegen wegen der Corona-Pandemie mehr Rechtssicherheit für die Parteien für nötig. "Es ist gut, wenn sich in dieser schwierigen Frage jetzt etwas bewegt", sagte Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann dem Handelsblatt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 06:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.