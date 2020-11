Erfurt (ots) - Seit zehn Jahren moderiert Elton "1, 2 oder 3" (ZDF) und dieses Jubiläum wird am 6. November mit einer Menge Überraschungen gefeiert: Zu Gast im Studio sind die "Physikanten", die zusammen mit dem Entertainer ein wahres Wissenschaftsspektakel veranstalten. Für die musikalische Untermalung sorgt Max Mutzke und die Ehrlich Brothers zaubern viel Magie ins Studio. KiKA zeigt "1, 2 oder 3: Elton & Friends - Die große Überraschungsshow" (ZDF) am 6. November um 19:30 Uhr.Es warten altbekannte Gesichter auf Elton und auch für die Kandidat*innen gibt es eine Überraschung - sie können sich über prominente Unterstützung freuen. Wer das sein wird, das weiß noch nicht mal Elton. Nur Piet Flosse ist eingeweiht und gibt ihm Hinweise auf die geheimen Promis.Ein Blick zurück in die vergangenen zehn Jahre enthüllt nicht nur die lustigsten und schrägsten Kostüme von Elton, sondern auch zwei Orte, die ihm sehr am Herzen liegen. Die Reporterkinder besuchen seinen Lieblingsverein, den FC St. Pauli, und schauen Elton und Piet backstage bei einem ihrer berüchtigten Märchen-Drehs zu.Die 60-minütige Show zum Jubiläum wird von Nord Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH im Auftrag des ZDF für KiKA produziert und ist nach Ausstrahlung im KiKA-Player und auf kika.de (https://www.kika.de/index.html) abrufbar. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Kathrin Abler und Anke Hornung unter der Leitung von Dorothee Herrmann.Ab sofort können alle in der wöchentlichen Sendung "1, 2 oder 3" (ZDF) - immer sonntags um 17:00 Uhr bei KiKA - im HbbTV-Angebot des KiKA-Players live mitquizzen. Zeitunabhängig sind Sendung und Quiz auch nach der Ausstrahlung verfügbar.Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de (https://www.kika-presse.de/).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4752339