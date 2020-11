Die börsennotierte steirische AT&S hält an ihrer Mittelfrist-Prognose fest. Der Umsatz soll bis 2025 auf 2 Mrd. Euro steigen, die Zahl der Mitarbeiter weltweit auf rund 13.500 steigen, sagte Konzern-Chef Andreas Gerstenmayer am Dienstag bei der Online-Halbjahrespressekonferenz. Im Bereich ABF-Substrate will man vom derzeit fünften Rang auf die dritte Position am Markt aufsteigen. Ausgebaut wird in ...

