München (ots) - Die USA haben gewählt. Einer der erbittertsten und meist beachteten Präsidentschaftswahlkämpfe ist beendet. Am Tag nach der Wahl spricht Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die Lage in den USA. Liegt ein eindeutiges Wahlergebnis vor, das der unterlegene Kandidat akzeptiert? Ist das Ergebnis noch offen und der Kampf um das Präsidentenamt geht weiter? Welche Auswirkungen hat diese Wahl auf die Gesellschaft in den USA und die deutsch-amerikanischen Beziehungen?Die Gäste:Gayle Tufts (deutsch-amerikanische Entertainerin)Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellv. Vorsitzender Bundestagsfraktion)Sahra Wagenknecht (LINKE, Bundestagsabgeordnete)Christian Hacke (Politikwissenschaftler)Ralph Freund (Republicans Abroad Germany)Kenton Barnes (Democrats Abroad Germany)Ansgar Graw (Herausgeber "The European")"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger (http://www.DasErste.de/maischberger)Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4752357