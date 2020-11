Der Bundesverband Solarwirtschaft und der Handelsverband Deutschland sind überzeugt, dass die geplante Absenkung der Auktionspflicht auf 500 Kilowatt Einzelhändler von Photovoltaik-Investitionen abhält. Derweil legt Lichtblick einen eigenen Entwurf für eine EEG-Reform vor.Der Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für eine Novellierung des EEG sieht vor, dass künftig bereits Anlagen ab 500 Kilowatt an Ausschreibungen teilnehmen müssen - die Voraussetzung, um in Zukunft Marktprämien zu erhalten. Zugleich ist vorgesehen, dass die in diesen Ausschreibungen bezuschlagten Anlagen den erzeugten Strom ...

