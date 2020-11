Im Laufe der Zeit haben sich Arduino-Boards öfters weiterentwickelt, um den Bedürfnissen von Herstellern und Fachleuten nach hoher Leistung und Funktionalität in Anwendungen mit geringem Stromverbrauch und begrenztem Platzangebot nachzukommen. Anforderung an tragbare Designs Viele Hobbybastler und Designer sind daran interessiert, physisch kleine Produkte für den Einsatz in räumlich beschränkten Umgebungen zu entwickeln, einschließlich Wearables. Dabei handelt es sich in der Regel um intelligente elektronische Systeme, die häufig auf einem Mikrocontroller in Verbindung mit einem Sensor und/oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...