Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Das mehrfach preisgekrönte 5-Sterne-All-Inclusive-Resort JA Manafaru Maldives wurde offiziell wiedereröffnet. In den letzten Monaten hatte man sich auf die Umgestaltung und Aufwertung der Innenräume, die Einführung eines neuen Lounge-Konzepts, die Einführung neuer Menüs in allen Restaurants und die Eröffnung eines brandneuen Informationszentrums zur maledivischen Kultur konzentriert.JA Manafaru befindet sich an der nördlichsten Spitze der Malediven, dort, wo das Arabische Meer auf den riesigen Indischen Ozean trifft, im wunderschönen Haa Alifu Atoll. Seine idyllische Lage bietet auch durch die Entfernung zu anderen Inseln Privatsphäre. Die Enklave ist umgeben von exquisiten Puderstränden und kristallklarem Wasser, in dem es von exotischen Meereslebewesen wimmelt, und bietet 84 luxuriöse Villen und Residenzen am Strand und über dem Wasser, jede mit ihrem eigenen privaten Pool. Die Unterkunftsmöglichkeiten reichen von 135 m² bis 1600 m² und bieten völlige Ruhe, und die lagunenumsäumte Insellage gibt den Gästen die Gewissheit, in Sicherheit zu sein.Es gibt eine Fülle von Speisemöglichkeiten, von der traditionellen Küche des Indischen Ozeans über internationale Gerichte bis hin zu Festmahlzeiten mit Fisch- und Meeresfrüchten, die alle im All-Inclusive-Mahlzeitenplan enthalten sind. Darüber hinaus können Gäste von 11.00 bis 23.00 Uhr auch unbeschränkt Premium-Getränke genießen. An einem der malerischsten Flecken auf der Insel entstand die neue White Orchid Lounge, die im Dezember eröffnet werden soll. Diese stimmungsvolle Lounge am Meer verwöhnt die Gäste mit einer milden Brise, asiatischem Straßenessen und einem auserwählten Musikprogramm. Gaumengenuss erwartet die Gäste auch im Kakuni, dem ganztägigen Treffpunkt der Insel, im Andiamo Bistro mit seiner üppigen grünen Kulisse und im Ocean Grill - mit unglaublichem Essen am Strand unter den Sternen.Demnächst eröffnet das maledivische Kulturzentrum, ein Highlight für Besucher, das traditionelle Kunst und Kunsthandwerk der Malediven sowie Artefakte, die auf der Insel gefunden wurden, ausstellt. Ausstellungen werden ebenfalls in der Utheemu-Galerie geboten, die auf Kulturfotografie und Publikationen über das Land spezialisiert ist. Zu den zusätzlichen Aktivitäten, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder angeboten werden, gehören ein PADI-zertifiziertes Tauchzentrum, Jet-Ski, Wasserski, Mono-Ski, Funtubing, Wakeboarding, Windsurfen, Kajak- und Katamaransegeln. Es gibt ein Marine Awareness Centre, ein Beach-Volleyball-, Futsal-, Tennis-, Badminton-, Billard- und Spielzimmer sowie einen kürzlich modernisierten Fitnesspavillon, der jetzt um ein Yogadeck erweitert wurde. Besucher können maledivische Kochkurse, Delfin-Beobachtung, Bootsfahrten, Angeln, Yoga, Öko-Golf und das preisgekrönte Calm Spa Sanctuary mit seinen Ayurveda-, Aromatherapie- und Wellness-Angeboten genießen.JA Manafaru Maldives hat ein umfassendes Sicherheits- und Hygieneprogramm, das auf den Direktiven der Regierung und Protokollen der Initiative SafeTravels" des World Travel & Tourism Councils basiert.