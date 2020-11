DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Großfahndung nach mutmaßlich islamistischem Anschlag in Wien

Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag mit mindestens vier Todesopfern in Wien fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach möglichen weiteren Tätern. Bei dem während des Anschlags am Montagabend erschossenen Angreifer handelt es sich nach den Worten des österreichischen Innenministers Karl Nehammer um einen "Sympathisanten der Terrormiliz IS". Die Behörden forderten die Bewohner der österreichischen Hauptstadt auf, zunächst weiter zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden.

Innenminister: Wiener Angreifer wollte nach Syrien reisen und war vorbestraft

Der mutmaßliche Attentäter von Wien hat nach Angaben des österreichischen Innenministeriums sowohl einen nordmazedonischen als auch einen österreichischen Pass gehabt. Der 20-jährige Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) habe zudem nach Syrien reisen wollen, um sich dem IS anzuschließen, sagte Innenminister Karl Nehammer der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Deshalb wurde der junge Mann im April 2019 zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt. Anfang Dezember sei er vorzeitig entlassen worden.

RKI: Ohne neuen Corona-Regeln bis Weihnachten 400.000 neue Fälle pro Tag

Ohne den aktuellen Teil-Lockdown des öffentlichen Lebens könnte es bis Weihnachten bis zu 400.000 tägliche Corona-Neuinfektionen geben, warnte der Vize-Präsident des Robert-Koch-Instituts am Dienstag. Daher seien die neuen Beschränkungen zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens nötig, erklärte RKI-Vizepräsident Lars Schaade.

EZB: Bisher keine größeren Probleme mit notleidenden Krediten

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten des Chefs der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, keinen großen Anstieg der notleidenden Kredite im Euroraum. "Das Ende der Moratorien deutet bisher nicht auf größere Probleme hin", sagte Enria in der Handelsblatt-Konferenz "European Banking Regulation". Enria zufolge betrachtet die EZB derzeit noch ihr Basisszenario als valide, nach dem das Volumen der notleidenden Kredite und der Schlag für die Kapitausstattung beherrschbar bleiben.

EZB-Bankenaufsicht: Digitalisierung könnte Bankfusionen attraktiver machen

Der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, sieht die Chance, dass die Digitalisierung des Bankgeschäfts Zusammenschlüsse zwischen Instituten attraktiver macht. In der Handelsblatt-Konferenz "European Banking Regulation" verglich Enria die Finanzwirtschaft mit dem Welthandel: "Die Erfindung des Containers hat die Kosten des Schiffstransports dramatisch reduziert, Schätzungen zufolge wäre das Handelsvolumen ohne die Containertechnologie derzeit um ein Drittel niedriger", sagte Enria. In ähnlicher Weise könnte Digitalisierung Bankfusionen attraktiver machen, indem sie Skaleneffekte ermögliche.

EU-Wertpapieraufsicht wirft Bafin Versäumnisse bei Wirecard vor

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma hat im Wirecard-Skandal Defizite bei der deutschen Finanzaufsicht moniert. Man habe im sogenannten "Peer Review" eine Reihe von Defiziten, Ineffizienzen sowie rechtliche und prozedurale Hemmnisse identifiziert, teilte die Esma mit.

Scholz: Esma-Bericht zu Wirecard stützt Vorschläge des Finanzministeriums

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den Untersuchungsbericht der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma zur Rolle der deutschen Finanzaufsicht im Wirecard-Skandal als Bestätigung seiner eigenen Reformvorschläge gewertet. "Zunächst einmal ist es gut, dass dieser Bericht jetzt vorliegt, der sich ja ganz entlang der Linie bewegt, die wir selber mit unserem Gesetzgebungsverfahren zur Reform der Aufsicht und Überprüfung eingeschlagen haben", sagte Scholz bei einem Statement vor Beratungen der Eurogruppe.

Scholz: Neue Hilfen für Unternehmen werden schnell auf den Weg gebracht

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat versprochen, dass Hilfen für die vom Teil-Lockdown betroffenen Branchen werden schnell auf den Weg gebracht werden. "Wir versuchen alle Klärungen in dieser Woche zustande zu kriegen", sagte Scholz im ZDF-Morgenmagazin über die Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium. "Dann müssen die Programme, damit es unbürokratisch läuft, entsprechend entwickelt werden, damit man das einfach über eine Internetplattform beantragen kann."

Kommunen besorgt wegen drohender Finanzierungslücke

Die kommunalen Spitzenverbände sehen angesichts der Coronavirus-Pandemie "eine absehbar weiterhin angespannte Entwicklung der kommunalen Finanzlage". Zwar sei es Bund und Ländern gelungen, die Kommunalfinanzen im ersten Jahr der Corona-Krise zu stabilisieren. "Mit Blick auf die Folgejahre 2021 und 2022 ist die finanzielle Situation der Kommunen aber höchst unsicher und besorgniserregend", erklärten die Verbände. Ohne weitere Unterstützung drohe nächstes Jahr eine Finanzierungslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben von gut 10 Milliarden Euro.

Brandenburgs Regierungschef Woidke positiv auf Corona getestet

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aufgrund erster Erkältungserscheinungen am Sonntag habe er bereits keine Diensttermine mehr wahrgenommen, teilte ein Regierungssprecher mit. Nun würden Kontaktpersonen identifiziert, dem Ministerpräsidenten gehe es "den Umständen entsprechend gut".

Junge Union will Friedrich Merz als neuen CDU-Parteichef

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat die Mitgliederbefragung der Jungen Union zum CDU-Parteivorsitz gewonnen. JU-Chef Tilman Kuban sagte, dass der frühere Unions-Fraktionschef Merz rund 51,6 Prozent für sich verbuchen konnte. Sein Kontrahent Norbert Röttgen landete mit 27,9 Prozent auf Platz zwei. Abgeschlagen auf dem dritten Platz landete Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet mit lediglich 19,8 Prozent.

Maas sieht im Ausgang der US-Wahl internationale Weichenstellung

Außenminister Heiko Maas (SPD) sieht in der US-Präsidentschaftswahl eine "richtungsweisende" Entscheidung über die Rolle des Landes in der Welt. Zwar würden die USA auf absehbare Zeit mit vielen innenpolitischen Zukunftsfragen beschäftigt bleiben und daran arbeiten, gesellschaftliche Gräben zu überwinden, sagte Maas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Gemeinsame, transatlantische Herausforderungen gibt es aber genug: Die Corona-Pandemie liegt auf der Hand. Aber auch strategische Fragen, etwa wie wir uns gegenüber einem aufstrebenden und selbstbewussten China positionieren."

Koalition einig bei Offshore-Ausbau - Keine zweite Gebotskomponente

Union und SPD haben sich im Streit um den Ausbau der Windkraft auf See geeinigt. Nach starkem Protest aus der Branche haben sich am Montagabend beide Seiten auf Änderungen im entsprechenden Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) verständigt, das Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgelegt hatte. Dabei ging es um die finanziellen Bedingungen der künftigen Offshore-Ausschreibungen.

Boris Johnson kündigt für Freitag Massentests in Liverpool an

In einem britischen Pilotprojekt sollen alle Einwohner von Liverpool nach dem Willen der Regierung in London auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus getestet werden. Ab Freitag würden die rund 500.000 Einwohner der nordwestenglischen Stadt sowie Berufspendler auf das Virus getestet, kündigte Premierminister Boris Johnson an. Sollte sich die Ausbreitung des Virus damit tatsächlich bremsen lassen, könnte die Maßnahme demnach bis Weihnachten auf weitere Gemeinden ausgeweitet werden.

