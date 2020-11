Berlin - Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Wien hat der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, erhöhte Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden auch in Deutschland gefordert. "Die Gefahr eines islamistischen Anschlags ist auch in Deutschland hoch. Unsere Sicherheitsbehörden müssen jetzt sehr wachsam sein", sagte Middelberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Es müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Nachahmertaten zu verhindern. "Es erweist sich als richtig, dass wir die Kompetenzen für unseren Verfassungsschutz ausweiten. Jede Möglichkeit zur Abschiebung von Kriminellen und Gefährdern muss ausgeschöpft werden", sagte Middelberg weiter.



Der CDU-Politiker äußerte Betroffenheit über die Attacken in Wien. "Der Anschlag in Wien macht mich sehr betroffen. Wir trauern mit unseren österreichischen Freunden", so Middelberg.

