Paris (www.fondscheck.de) - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" den BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF (ISIN LU1615092217/ WKN A2DVEZ) vor.Es sei ein Gerücht, das sich hartnäckig halte. In Anleger-Foren lese man immer wieder, nachhaltige Geldanlagen würden ihren nicht nachhaltigen Pendants in puncto Performance hinterherhinken. Ein genauer Blick auf den so genannten MSCI World SRI S-Series 5% Capped Index beweise jedoch das Gegenteil: Seit vier Jahren in Folge weise dieser Nachhaltigkeitsindex eine höhere Wertentwicklung als sein Mutterindex, der MSCI World Index, auf. Das gelte auch für das laufende Jahr, das vor allem durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt sei. Von Anfang Januar bis Ende September hätten in der Nachhaltigkeitsvariante 9,05 Prozent Performance zu Buche gestanden, während der MSCI World Index lediglich 1,7 Prozent geschafft habe. ...

