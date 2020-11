Saarbrücken (ots) - Hygiene ist eine grundlegende Voraussetzung für die Gesundheit und dafür, dass Kunden sich in Dienstleistungsbetrieben wohlfühlen. Seit "Corona" ist das Hygienebewusstsein noch stärker ins Blickfeld gerückt. Besonders in Fitness-, EMS- und Sonnenstudios oder auch Physiotherapiepraxen gehören intensive Hygienemaßnahmen zu den wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen und auf Dauer zu überzeugen.Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, hat die BSA-Zert, die unabhängige Zertifizierungsstelle der BSA-Akademie, im Bereich Hygiene ein Zertifizierungsprogramm für Dienstleistungsbetriebe entwickelt, das die bestehenden Zertifizierungsangebote optimal ergänzt.Im Rahmen dieser Hygienezertifizierung werden Themen wie Reinigung und Desinfektion, Betriebshygiene, Personalhygiene und Kundenhygiene sowie allgemeine Sicherheitsaspekte im Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln behandelt.Hierzu wurde eine eigene Hygienenorm definiert, um in Dienstleistungsunternehmen die Schaffung und Einhaltung von hygienisch einwandfreien Bedingungen sicherzustellen.Um die Hygienezertifizierung der BSA-Zert erwerben zu können, ist zudem die Ernennung einer für die Hygiene beauftragten Person im Betrieb erforderlich.Weitere Informationen inklusive direkter Anmeldemöglichkeit unter www.bsa-akademie.de/hygiene (https://shop.bsa-akademie.de/shop/hygienebeauftragte-r-bsa/) bzw. www.bsa-zert.de/hygienezertifizierung. (https://www.bsa-zert.de/hygienezertifizierung/)Pressekontakt:BSA-AkademieAna WanjekHermann-Neuberger-Sportschule 366123 SaarbrückenTel.: +49 681 6855 220Mail: presse@bsa-akademie.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70906/4752569