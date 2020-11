DJ Mützenich: Union und SPD verständigen sich zum Infektionschutzgesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD haben sich nach Aussagen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie auf eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt. Die SPD habe sich mit dem Koalitionspartner verständigt, "dass wir in dieser Woche im Infektionsschutzgesetz zu einer gesetzlichen Konkretisierung der Maßnahmen zur Eindämmung des jetzigen Infektionsverlaufs kommen", sagte Mützenich vor einer Sitzung der Fraktion in Berlin.

Bereits in dieser Woche solle die Novellierung in erster Lesung im Bundestag beraten und Mitte November dann vom Parlament beschlossen werden. Laut Mützenich ist ein neuer Paragraph 28a vorgesehen, in dem verschiedene Maßnahmen zur Eingrenzung des Pandemieverlaufs wie die Schließung von Gaststätten und bestimmte Verhaltensregeln aufgeführt würden. Die bisherigen Entscheidungen seien "aufgrund einer sehr allgemeinen Regel im Infektionsschutzgesetz erlassen worden". Durch die Konretisierung solle es nun auch zu einer bundeseinheitlicheren Regelung kommen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 07:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.