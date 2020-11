Das Wertpapier von Nemetschek notiert am Dienstag fester. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 61,20 Euro. Ein Preisanstieg in Höhe von 1,15 Euro erfreut derzeit die Aktionäre von Nemetschek. Aktuell zahlen Investoren am Aktienmarkt für die Aktie 61,20 Euro. Zieht man den TecDAX als Benchmark hinzu, dann liegt das Wertpapier von Nemetschek vorn.

Den vollständigen Artikel lesen ...