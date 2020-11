DJ Handelsverband warnt vor Ladesäulen-Zwang

BERLIN (Dow Jones)--Die Ladesäulen-Initiative der Bundesregierung stößt beim deutschen Einzelhandel auf Skepsis. Es müsse sichergestellt werden, "dass die Handelsunternehmen nicht gezwungen werden, unwirtschaftliche Investitionen zu tätigen, die am Bedarf der Kunden auf den Parkplätzen völlig vorbeigehen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth. "Vor einem Supermarkt oder Möbelhaus parkt man nicht so lange wie in der heimischen Tiefgarage. Deshalb müssen die Vorgaben flexibel genug sein, damit die jeweils passende Technologie installiert werden kann."

In einem gemeinsamen Positionspapier mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unterstützt der HDE zwar den flächendeckenden Aufbau von Ladesäulen, fordert aber Nachbesserungen am Entwurf für ein gebäudeintegriertes Ladeinfrastrukturgesetz (GEIG). Anstelle der geplanten starren Vorgaben brauche es "intelligente und flexible Ladekonzepte in Höhe derselben Ladeleistung als Alternative festgeschrieben werden sollten", erklären die beiden Verbände. So könnten lokale und regionale Bedürfnisse viel besser gedeckt und an die Standzeiten der Autos auf dem jeweiligen Parkplatz angepasst werden. Statt zahlreicher kleiner Ladepunkte müssten auch Schnellladestationen oder Lade-Hubs möglich sein.

Zugleich fordern HDE und BDEW, die Pflichten zur Vorinstallation ambitionierter auszugestalten. So brauche es bei Neubauten und größeren Renovierungen auch verpflichtende Parkplätze mit Leitungsinfrastruktur ab dem ersten Stellplatz. Alternativ sollten auch hier individuelle Ladekonzepte zur Erfüllung der Anforderungen zulässig sein.

