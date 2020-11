Die Futures auf US-Aktien steigen am Dienstag bemerkenswert stark an. So hoffen die Investoren drauf, dass aus den US-Präsidentschaftswahlen möglichst ein klarer Sieger hervorgehen wird und ein verzögertes oder angefochtenes Ergebnis idealerweise vermieden werden kann. Konkret wird der Dow-Jones-Futures mehr als 400 Punkte oder 1,7 Prozent höher gehandelt. Der Future auf den marktbreiteren S&P 500 legt um rund 1,4 Prozent zu, der technologielastige Nasdaq-100-Future klettert um 0,7 Prozent.

