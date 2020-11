Berlin (ots) - Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit verlegt ihren Global Innovation Hub Anfang 2021 nach Taipei (Taiwan). Zuvor schloss die Stiftung ihr Büro am Standort Hongkong.Taiwan bietet mit seiner innenpolitischen Stabilität sowie den demokratischen, pluralistischen und liberalen Gesellschaftsstrukturen ideale Voraussetzungen für die Arbeit des Global Innovation Hubs. Taiwan nimmt eine internationale Vorreiterrolle im Bereich der Digitalisierung ein. Insbesondere die moderne Verwaltung und die progressive Start-up-Kultur sind ein weltweites Vorbild. Mit der Democratic Progressive Party existiert in Taiwan seit Jahren eine erfolgreiche liberale Partei, die auch Mitglied von Liberal International (LI) sowie des Council of Asian Liberals an Democrats (CALD) ist."Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat bereits 1969 ihr erstes Büro in Asien eröffnet. Seitdem hat sich die Region rasant entwickelt - heute sind asiatische Länder Vorreiter in den Bereichen digitale Gesellschaft und E-Governance. Mit unserem neuen Büro möchten wir dynamisch auf Innovationen reagieren und Trends selber setzen, statt einfach nur mitzumachen. Taiwan bietet dafür die besten Bedingungen", sagt Karl-Heinz Paqué, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.Über den Global Innovation HubDer Global Innovation Hub der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit wurde erstmals im Juli 2019 am Standort Hongkong eröffnet. Der Hub soll als Katalysator für digitale Projekte zur Stärkung der Demokratie und offenen Gesellschaft dienen und die Friedrich-Naumann-Stiftung auf ihrem Weg zur kreativen Innovationsplattform für den Liberalismus unterstützen.Pressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecherFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitFachbereich KommunikationReinhardtstraße 1210117 BerlinPhone: +49 30 28 87 78 59Mobil: +49 176 294 512 06anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/4752649